Происшествия

Трагедия в одном из кафе Актау: полиция возбудила уголовное дело

полиция расследует гибель 24-летнего жителя Актау, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 19:09 Фото: Zakon.kz
В одном из прибрежных кафе 7А микрорайона Актау 1 декабря было найдено тело повешенного мужчины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Lada.kz, ссылаясь на неофициальные данные, погибшим оказался 24‑летний местный житель.

"Предварительно установлено, что он скончался в результате повешения. Предсмертной записки на месте обнаружено не было. Родные сообщили, что ранее не замечали признаков, которые могли бы указывать на возможные проблемы", – говорится в сообщении.

Между тем в пресс-службе ДП Мангистауской области заявили о том, что по данному делу проводится расследование по ч. 1 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства, склонение либо содействие совершению самоубийства".

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом встревожил прохожих около ж/д вокзала в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
