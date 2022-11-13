Меган Маркл обошла по популярности британского короля Чарльза III

Британские журналисты составили рейтинг популярности королевских особ. Герцогиня Сасексская Меган Маркл опередила в списке нового монарха Чарльза III, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, многих жителей Великобритании возмутил новый рейтинг влияния.

Ггерцогиня Сассекская заняла третью позицию в поисковых запросах в интернете. Первое место уверенно заняла покойная Елизавета II, на втором месте оказалась принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Всего за последний месяц имя Меган Маркл появлялось в мировых поисковых системах больше 4,5 миллионов раз. При этом, ее муж, Гарри Сассекский занимает следующее место за ней, четвертое. На пятой строчке популярности расположилась умершая 25 лет назад принцесса Диана, ее имя ежемесячно ищут порядка миллиона раз. А король Великобритании Чарльз, занимает шестую строчку рейтинга.

Такая расстановка позиций разозлила жителей Великобритании, которые отказались называть это исследование рейтингом влияния. В комментариях под материалом они написали, что единственные рейтинги, которые Маркл может запросто возглавить, это измеряющие степень "корыстности" или "расточительности".