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Александр Недовесов завоевал 25-й титул на "Челленджерах"

Теннис Победители Челленджера Фото: ktf.kz
Казахстанcкий теннисист Александр Недовесов в дуэте с представителем Украины Денисом Молчановым выиграли "Челленджер" в Братиславе (Словакия). Для казахстанца это стал 25-й трофей в его профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz.

Казахстанско-украинская пара была посеяна под третьим номером на турнире Slovak Open с призовым фондом больше 67 тысяч евро.

В финале Недовесов и Молчанов обыграли чешских теннисистов Петра Нозу и Андрея Полсона со счетом 4:6, 6:4, 10:6.

После этого успеха в активе казахстанца 25 титулов на турнирах ATP из серии "Челленджер": три – в одиночном и 22 – в парном разрядах.

Год назад Недовесов завоевал семь титулов, установив личный рекорд, передает пресс-служба ФТК.

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