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28-й "Челленджер" в карьере выиграл Александр Недовесов

спорт Фото: ktf.kz
Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром выиграл "Челленджер" в Жироне (Испания), сообщает Zakon.kz.

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Казахстанско-эквадорская пара, посеянная под первым номером соревнования Girona Costa Brava с призовым фондом почти 120 тысяч евро, в финале одолела французов Хонатана Эйссерика /Альбано Оливетти со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Таким образом, в активе Недовесова уже 28 титулов на турнирах категории "Челленджер", три из которых завоеваны в одиночном и 25 – в парном разрядах.

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