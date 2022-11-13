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Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира

Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Казахстанский боксер прошел всю дистанцию против Дензела Бентли. По итогам 12 раундов судьи единогласно присудили победу Алимханулы, сообщает Zakon.kz.

Для Жанибека Алимханулы это 13-я победа в 13-ти боях в профи.

Это бокс. Здесь на ринге боксеры выходят готовыми на 100%. Оппонент вышел готовым на 100%. Выражаю уважение Бентли. Я не был удивлен, но Бентли был очень подготовленным. Это моя первая полная дистанция на 12 раундов. У нас есть еще над чем поработать. Будет работа над ошибками.Жанибек Алимханулы

Бой между боксерами прошел весьма напряженно. В первых раундах британский боксер держал глухую оборону и изучал соперника.

Ближе к середине Дензел Бентли включился в атаку, оба боксера активно работали на средней дистанции, пытаясь поймать друг друга на ошибке для удачной контратаки.

Уже в 12 раунде оба боксера пошли в полный контакт – они обменивались ударами на ближней дистанции, не сберегая сил.

По итогу боя все трое судей присудили победу Жанибеку Алимханулы.

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