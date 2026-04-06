Новый чемпион мира жестко прошелся по Жанибеку Алимханулы

Британский боксер Дензел Бентли завоевал титул "временного" чемпиона мира WBO в среднем весе, после чего подверг критике обладателя полноценного пояса – казахстанца Жанибека Алимханулы, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Sports.kz, 4 апреля в Лондоне Бентли одержал победу над венесуэльцем Эндри Сааведрой техническим нокаутом в седьмом раунде.

Бой за "временный" титул был санкционирован WBO в связи с тем, что Алимханулы был отстранен на один год из-за положительной допинг-пробы на мельдоний в декабре прошлого года. После победы Бентли подверг критике казахстанского чемпиона.

"Давайте проясним одну вещь: я – чемпион мира. Он [Жанибек] тоже чемпион, но ему сейчас даже не разрешено драться. При всем уважении я не уважаю тех, кто использует допинг. Вы видите слово "временный" на этом поясе? Нет. Я заберу его домой, и мой сын сможет сказать, что его отец – чемпион мира", – заявил Бентли после поединка.

Жанибек Алимханулы ранее был лишен титула IBF, однако WBO сохранила за ним статус чемпиона, наложив годичную дисквалификацию.

Свой последний бой "Казахский стиль" провел в Астане против Ануэля Нгамиссенге (Конго) весной 2025 года, победив его нокаутом.

Уже 3 декабря его поймали за употребление мельдония, вследствие чего был отменен его исторический бой.

А спустя две недели после этого Жанибека Алимханулы вычеркнули из списка лучших боксеров-средневесов мира.