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Эрдоган заявил о возросшем числе погибших и раненых в результате взрыва в Стамбуле

Заявление о погибших Фото: tccb.gov.tr
Число погибших при взрыве на улице Истикляль в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Zakon.kz.

Он назвал произошедшее "нападением с бомбой" и отметил, что, по предварительным оценкам, все указывает на то, что это был теракт, пишет РИА "Новости".

Как передает телеканал NTV, глава МВД Турции вылетел в Стамбул для координации действий по расследованию причин взрыва на улице Истикляль.

Ранее губернатор Стамбула Али Ерликая написал в Twitter, что в результате взрыва 4 человека погибли, 38 человек получили ранения.

Взрыв прогремел в центре Стамбула в Турции. ЧП произошло на одной из людных пешеходных улиц. на Истикляль всегда оживленно и много туристов.

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Константин Вноровский
Эрдоган Реджеп Тайип Турция
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