Наташа Пирц-Мусар стала первой женщиной-президентом в Словении

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Словении, во втором туре Наташа Пирц-Мусар набрала 53,86% голосов. Она стала первой женщиной-президентом в Словении, сообщает Zakon.kz.

За ее оппонента – представителя Демократической партии Андже Логара – избиратели отдали 46% голосов.

Наташа Пирц-Мусар не выдвигалась ни от одной из партий. Она – словенский юрист, писатель, бывшая уполномоченная по информации, журналист.

В своей предвыборной кампании Пирц-Мусар обещала "стать президентом для всех", защищать демократию и права человека. Она указала на важность изменения климата.

В 2014 году Наташа Пирц-Мусар представляла интересы компании Мелании Трамп в Словении.