Токаев поздравил Наташу Пирц-Мусар с национальным праздником
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Словении Наташе Пирц-Мусар. Об этом 25 июня 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Наташу Пирц-Мусар с национальным праздником – Днем государственности Словении.
"С большим воодушевлением отмечаю поступательное расширение масштабов политического диалога и культурно-экономического сотрудничества между Астаной и Любляной. Высоко оцениваю итоги вашего официального визита в Казахстан весной этого года. Уверен, что достигнутые нами договоренности выведут многоплановые казахско-словенские отношения на качественно новый уровень", – говорится в телеграмме.
Официальный визит первой женщины-президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Казахстан состоялся 31 марта-1 апреля 2025 года.
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