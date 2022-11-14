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Образы певицы НАZИМЫ в новом клипе вызвали обсуждения в Сети

Образы певицы НАZИМА в новом клипе вызвали обсуждения в Сети Фото: Instagram/13nazima
Подписчики НАZИМЫ неоднозначно восприняли внешний вид певицы в ее новом клипе на песню "Отпусти", сообщает Zakon.kz.

Премьера клипа состоялась 12 ноября. Некоторые комментаторы сочли безвкусным появление НАZИМЫ на экране в одном случае в джинсах клеш и искусственной красной шубе, в другом – в черных ботфортах.

  • втф с мэйком, клип странный, можно сделать дешево, но круто и креативно. Песня какая-то посредственная;

  • напряженная, в зажимах, не хватает уверенности и расслабленности. Аутентичности. Лучшая версия вас. Сейчас вы сама не своя. Не то это все. Не ваше. Вы больше чем попса и мишура.

Впрочем, певица получила и положительные оценки:

  • шымкентские пацаны гордятся тобой;

  • вау. Что за роскошная красота. Этот взгляд, а мэйк просто огонь.

15 октября Галымжан Молданазар презентовал клип на песню Kogershin, которой исполнитель прервал свое молчание длиной в несколько лет.

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