Диетолог назвала самые полезные супы

При приготовлении супов нужно учитывать определенные правила. Тогда они будут полезными, отметила диетолог Елена Соломатина 14 ноября, сообщает Zakon.kz.

К полезным супам можно отнести овощные, а также супы на бульоне, пишет "Вечерняя Москва".

"Полезными могут быть самые разные супы-пюре. Какие-то из них более полезные, какие-то — менее, но все они являются хорошими. Либо супы на бульоне из птицы, рыбы, курицы, кролика, нежирной телятины", — отметила Елена Соломатина.

Лучше всего, если мясной продукт будет домашним.

"Если происхождение неизвестно, лучше варить на втором бульоне. Тогда мы первый бульон сливаем и варим уже на втором". Елена Соломатина

Существуют разные полезные холодные супы, которые относят к вегетарианским: например, гаспачо, отметила врач. Холодный суп полезный, но слишком концентрированный. Диетолог подчеркнула, что не все супы полезно есть на завтрак или ужин.

"Мы привыкли есть суп на обед. Некоторые народы вообще не едят никаких супов. Есть национальные традиции: например, в Колумбии принято есть суп на завтрак, причем мясной и наваристый. Но с утра у многих желудочно-кишечный тракт еще не проснулся, поэтому наваристые супы на мясном бульоне лучше не есть в это время". Елена Соломатина

Однако можно использовать и легкие мясные бульоны. Вегетарианский суп можно есть в любое время, добавила диетолог.

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