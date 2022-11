Диетолог назвала пользу белого риса

Несмотря на то, что блюда из белого риса приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови, этот продукт приносит пользу здоровью, главное, есть его правильно, объясняет специалист, сообщает Zakon.kz.

Диетолог-нутрициолог и автор книг о питании Лорен Манакер в интервью изданию Eat This, Not That!, напомнила, что продукт помогает укрепить кости и способствует приливу энергии.

По словам Манакер, белый рис обязательно должен присутствовать в рационе, ведь в 100 граммах этого продукта содержится почти один грамм клетчатки и такие ценные витамины и микроэлементы, как фолиевая кислота, фосфор, цинк, селен. Помимо этого, белый рис — источник углеводов и витамина В6, благодаря которым можно легко взбодриться и стать энергичнее.

Белый рис легко усваивается организмом, его рекомендовано есть при заболеваниях пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта. Лучше всего есть белый рис в остывшем виде.

Среди круп рис занимает первое место по биологической ценности белка и содержанию высококачественного крахмала — 77,3%. Это факт, что более высокий процент питательных элементов впитывается организмом из пищи, в которой рис является одним из ингредиентов, резюмирует Лорен Манакер.