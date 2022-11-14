Несколько микрорайонов Атырау остались без электричества

В Атырау несколько микрорайонов 14 ноября остаются без электричества, сообщает Zakon.kz.

По информации городского акимата, в ночь с 13 на 14 ноября на электрической подстанции №18 в микрорайоне Бирлик произошел пожар, ликвидированный силами Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС.

На данное время без электричества остаются микрорайоны Геолог, Жулдыз, Бирлик, Томарлы, Контейнерный.

Ситуацию взял на личный контроль аким области Серик Шапкенов. Аварийные службы АО "Атырау Жарык" и городского акимата ведут ремонтные работы по устранению последствий аварийной ситуации и восстановлению подачи электроэнергии.

Утром 14 ноября удалось восстановить подачу электричества в микрорайоне Привокзальный.

8 ноября Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Атырауской области поручил решить проблемы в регионе с электроэнергией, а также водой.