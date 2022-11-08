Токаев поручил решить проблемы с электроэнергией и водой в Атырауской области

8 ноября Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области указал на необходимость модернизации систем водоснабжения и электроснабжения в регионе, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что многие села области не подключены к централизованному водоснабжению. Где-то в населенных пунктах жители получают чистую воду только в определенное время. Все это происходит по причине высокого износа инфраструктурных сетей.

В пример Токаев привел очистные сооружения, обеспечивающие водой Атырау и Макатский район, которые, по его словам, находятся в аварийном состоянии.

В ближайшие пять лет дефицит пресной воды в регионе может достичь 40 процентов. Поэтому правительство и акимат области должны уделить пристальное внимание модернизации системы водоснабжения Касым-Жомарт Токаев

Другой насущной проблемой Атырауской области, на которою указал глава государства – износ сетей электроснабжения на уровне 40 процентов, нехватка электроэнергии в регионе достигает порядка 200 мегаватт.

Президент указал на недостаточность масштабов ремонта электросетей, который проходит только в 15 населенных пунктах.

В последние годы система электроснабжения области функционирует плохо. Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, некоторые предприятия области используют собственные электростанции, но их возможности тоже крайне ограничены.

Как резюмировал президент, промышленность развивается, а численность населения растет, поэтому потребность в электроэнергии в регионе будет только расти.

По словам Токаева, необходимо начать полную модернизацию всей системы электроснабжения Атырауской области.

В прошлом году я поручал подключить западные регионы к основной энергетической системе страны. Поручаю правительству проработать данный вопрос и принять конкретные решения. Необходимо также рассмотреть возможность финансирования ремонта электросетей из республиканского бюджета. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как отметил Токаев, есть замечания к работе компании "Атырау Жарык". Президент заявил, что если компания не исполняет своих обязанностей, то договор с ней нужно расторгать.

Также 8 ноября Токаев поручил компании "КазМунайГаз рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области, предложил ограничить экспорт свежей рыбы из Казахстана, призвал приложить все усилия для сохранения Урала.

Вместе с тем, президент заявил, что Атырауская область не должна уповать только на нефть и газ, следует развивать и другие перспективные отрасли вроде туризма.

Глава государства указал на то, что качество автомобильных дорог в Атырауской области хромает, и заявил, что возьмет их строительство под личный контроль.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости всем обществом вести бескомпромиссную борьбу против наркотиков.