Флойд Мейвезер нокаутом выиграл очередной бой

В Абу-Даби (ОАЭ) прошел очередной выставочный бой с участием знаменитого американского боксера Флойда Мейвезера. Соперником самого высокооплачиваемого боксера мира стал блогер Оладеджи Олатунджи, который признал свое поражение техническим нокаутом, сообщает Zakon.kz.

Поединок затянулся на шесть раундов, в каждом из которых непобежденный Мейвезер устраивал шоу и издевался над своим соперником. Такой сценарий длился до шестого раунда, когда более именитый Флойд прижал своего соперника к канатам и нанес серию ударов, после которых рефери вынужден был остановить поединок.

В сентябре 2022 года Мейвезер в японской Сайтаме нокаутировал файтера MMA – Микуру Асакуру.

Флойд Мейвезер закончил карьеру на профи-ринге в 2017 году и с тех пор участвует только в выставочных боях.

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