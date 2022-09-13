При регистрации номера в Казахстане введут биометрическую идентификацию

Биометрическую идентификацию при регистрации мобильного номера введут в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина, система распознавания лиц позволит уменьшить количество телефонных мошенников, передает Astana TV.

Министр отметил, что реформа затронет новых абонентов. А для тех, у кого SIM-карта уже давно, методологию пока разрабатывают.

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Багдат Мусин заверил, что технологическая база имеется. Она схожа с той, что давно используют банки и портал eGov.

Мы будем вводить биометрическую идентификацию при регистрации телефона. То есть, сегодня бывают факты, когда на одного человека оформляются сотни номеров. Они вывозятся за границу и через них начинают совершать мошеннические действия. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин

В августе 2022 года Багдат Мусин заявил, что подменные номера в Казахстане будут заблокированы до конца сентября.