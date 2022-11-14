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Наказаны виновные в гибели матери и четверых детей в Туркестане

Наказаны виновные в гибели матери и четверых детей в Туркестане Фото: Zakon.kz
Суд признал двух руководителей газовых компаний виновными в гибели женщины и четверых ее детей в Туркестане в феврале 2021 года, оба обвиняемых приговорены к 4 годам лишения свободы, об этом сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков, передает корреспондент Zakоn.kz.

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков на брифинге в СЦК рассказал о том, чем завершилось расследование случая гибели семьи в Туркестане от отравления угарным газом 27 февраля 2021 года.

 "По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РК – "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Проведены соответствующие экспертизы. По результатам расследования дело передано в суд. Привлечены к уголовной ответственности два директора двух газовых компаний, они осуждены к четырем годам лишения свободы". Марат Кульдиков

27 февраля 2021 года в одном из частных домов города Туркестана погибли пять человек – женщина и четверо ее детей. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

В марте 2021 года полицейские задержали директора одной из фирм по установке газового оборудования, его подозревали в причастности к гибели матери и четверых детей.

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