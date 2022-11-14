Россия подарит Казахстану трех амурских тигров

Двух самок и одного самца амурского тигра привезут в Казахстан бесплатно. Они будут жить в Иле-Балхашском заказнике, где для них подготовлена кормовая база в виде косулей и кабанов. Все это делается для восстановления популяции туранского тигра, передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев прокомментировал, на каком этапе находится работа по восстановлению популяции туранского тигра. По словам министра, в настоящее время под восстановление популяции туранского тигра отведено более 415 тыс. гектаров Иле-Балхашского заказника.

"В сентябре наши представители на дальневосточном экономическом форуме, который проходил в России, с Министерством природы РФ подписали меморандум. Сейчас подготавливается дорожная карта, в рамках которой в 2025 году, кроме мероприятий по научному исследованию, обоснованию, собираемся завезти первую партию амурского тигра. Это будут две самки и один самец. Соответствующая работа сейчас продолжается. Кормовая база нами подготовлена. В достаточном количестве есть и косули, и кабаны". Сериккали Брекешев

При этом он отметил, что гарантий того, как дальше будут себя вести животные, он дать не может.

"Такую гарантию за диких животных я вам, наверное, дать не могу. Мы говорим о создании резервата. Резерват предполагает ограниченную деятельность. Я не считаю, что для наших граждан три тигра и, в дальнейшем если это будет развиваться, какую-то угрозу будут представлять". Сериккали Брекешев

Как добавил глава Минэкологии, животных российская сторона передаст бесплатно.

"По оплате за этих тигров никаких договоренностей нет, они будут переданы нам бесплатно российской стороной. Что касается амурского тигра и туранского тигра – наши ученые доказали, что по ДНК самый подходящий тигр, который схож с туранским – это амурский. Поэтому было принято решение именно по реинтродукции амурского тигра на территории Иле-Балхашского заповедника". Сериккали Брекешев

30 сентября 2021 года на площадке XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Президент России Владимир Путин поинтересовался планами казахстанских властей по восстановлению популяции степного туранского тигра.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил, что страна участвует в международном проекте по восстановлению популяции этих тигров. Он также пригласил принять участие в этом проекте российских специалистов.

На международном форуме по сохранению тигра в рамках Восточного экономического форума стало известно, когда первые тигры могут появиться в Казахстане.