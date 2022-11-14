СМИ опубликовали задержание подозреваемой в совершении теракта в Стамбуле

Турецкие СМИ опубликовали видео задержания женщины, подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации издания trthaber, всего в причастности к взрыву подозревается 21 человек.

Глава МВД Сулейман Сойлу уточнил, что "человек, который заложил бомбу, был взят под стражу (…)".

По его словам, "в ближайшее время тем, кто причинил нам эту боль, мы воздадим болью в разы большей".

Вечером 13 ноября в центре Стамбула прогремел мощный взрыв.

По предварительным данным, как сказано в сообщении РИА Новости, подозреваемая сидела на скамейке на улице более 40 минут, затем встала, после чего прогремел взрыв.

В результате теракта погибли шесть человек.