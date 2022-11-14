Брекешев назвал условия для выдачи "АрселорМиттал Темиртау" экологического разрешения

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Серикккали Брекешев рассказал, какие меры предпримут в отношении "Арселор Миттал Темиртау", сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса глава Минэкологии отметил, что сейчас министерство рассматривает документы "Арселор Миттал Темиртау" для получения экологического разрешения на 2023 год.

"В наше министерство отправлены необходимые документы для получения экологического разрешения на следующий год. В настоящее время мы рассматриваем документы. Если АО "Арселор Миттал Темиртау" не представит конкретных предложений к поставленным нами требованиям, не сможет получить экологическое разрешение. Мы работаем над этим". Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

По его словам, главная задача на сегодняшний день – сократить выбросы "АрселорМиттал Темиртау" на 20% к 2025 году.

"Соответственно, они должны указывать это в документах, которые нам подают. Мы не выдадим экологическое разрешение, если не будут показаны конкретные меры. Если они продолжат работу самовольно, то по закону будет проведена проверка, и при обнаружении таких фактов будет наложен штраф". Сериккали Брекешев

Он заявил, что 16 ноября министерство встретиться с жителями Карагандинской области. Это будет большая встреча, во время которой рассмотрят проблему "АрселорМиттал Темиртау".

3 ноября на шахте им. Ленина в Карагандинской области при бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован.

В результате мощного взрыва погибли пять металлургов, еще четверо были экстренно госпитализированы. По данному факту начато расследование.

Позднее в правительство выдвинуло требование к "АрселорМитталл Темиртау". Теперь компания должна будет вкладывать инвестиции в модернизацию угольного производства в объеме не менее 150 млрд тенге ежегодно, а также на дегазацию угольных пластов – 37 млрд тенге.