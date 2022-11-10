Правительство выдвинуло требование к "АрселорМитталл Темиртау"

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената 10 ноября рассказал о принятых мерах в отношении "АрселорМиттал Темиртау", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос промышленной безопасности на производственных предприятиях озвучил депутат Сергей Ершов.

"В проекте республиканского бюджета мы не нашли системных мер, направленных на обеспечение промышленной безопасности производственных предприятий. Глава государства уделяет особое внимание данной проблеме. А после последних аварий на шахтах "АрселорМиттал Темиртау", которые, к огромному сожалению, привели к гибели наших граждан, потребовали принять безотлагательные жесткие меры по обеспечению безопасности на опасных производственных объектах". Сергей Ершов

В связи с этим депутат поинтересовался: Какие меры предлагает принять правительство в законодательном и организационном порядке по ужесточению требований к промышленной безопасности? И не пора ли пересмотреть нормы профильного закона, поскольку ситуация коренным образом не улучшается, а значит, принимаемые меры остаются недостаточными?

Отвечая на вопросы, глава правительства заявил, что сейчас правительство разрабатывает новые нормы в законодательство в части промышленной безопасности.

"Они направлены на повышение ответственности владельцев и руководителей производств, усиление мер контроля со стороны государства, законодательное закрепление объемов финансирования материально-технического перевооружения таких опасных производств в объеме не менее 1% от совокупного дохода этих компаний. А также пересмотр, актуализация требований по промбезопасности с учетом новых технологий". Алихан Смаилов

Кроме того, планируется внесение изменений в КоАП, Уголовный и Предпринимательский кодексы, закон "О гражданской защите".

Он отметил, что действующим законодательством для снижения аварийности и травматизма предусмотрено формирование сводного плана технического перевооружения. В этом году планируют заменить более 2,5 тыс. технических устройств и модернизировать более 100 технологических линий.

"Что касается аварий на шахтах "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, то в ходе недавнего пересмотра контракта на недропользование по добыче угля для этой компании мы вписали впервые дополнительные требования в части необходимости вложения инвестиций в модернизацию угольного производства в объеме не менее 150 млрд тенге ежегодно, а также на дегазацию угольных пластов – 37 млрд тенге. Ранее таких обязанностей не было". Алихан Смаилов

3 ноября на шахте им. Ленина в Карагандинской области при бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован.

В результате мощного взрыва погибли пять металлургов, еще четверо были экстренно госпитализированы.

По факту начато расследование по статье 277 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").

Позднее глава "АрселорМиттал Темиртау" ответил, чувствует ли личную вину за гибель шахтеров.