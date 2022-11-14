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Сколько казахстанцы платят за вывоз мусора в регионах

сколько стоит вывоз мусора в регионах Казахстана Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в среднем за вывоз мусора казахстанцы платят 322 тенге с человека, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают статистики, средняя цена за вывоз мусора выросла на 13,6%, если сравнивать с октябрем прошлого года.

Причем в регионах страны тарифы на вывоз мусора существенно разнятся, стоимость данной услуги варьируется от 94 до 553 тенге с человека.

Так, больше всего за вывоз мусора платят жители города Алматы (553 тенге), на втором месте Семей, где жители платят по 470 тенге с человека. Тройку самых высоких тарифов за данный вид услуги замыкает Костанай – 401 тенге с человека.

Самый дешевый этот вид услуги в Туркестанской области (103 тенге) и в Таразе – 94 тенге.

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Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
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