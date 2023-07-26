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Сколько платят за вывоз мусора в регионах Казахстана

Сколько платят за вывоз мусора в регионах Казахстана Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики подсчитало, по каким тарифам казахстанцы платят за вывоз мусора в регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, в июне 2023 года средний тариф за вывоз мусора по стране составил 403 тенге за одного человека.

По сравнению с июнем прошлого года тариф подорожал на 31%.

При этом максимальный тариф зарегистрирован в городах Алматы – 553 тенге, Актау – 504 тенге (июнь 2022 года – 250 тг.), Уральск – 496 тенге (июнь 2022 г. – 286 тенге).

Минимальная цена за вывоз мусора зафиксирована в Таразе – 94 тенге, где тариф с прошлого года остался без изменений.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане сотовые операторы поднимают цены на тарифы. Так, "Казахтелеком" сообщил о повышении тарифов на некоторые тарифные планы архивной линейки тарифов с 1 августа.

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