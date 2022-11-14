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МИД: Среди пострадавших при теракте в Стамбуле нет казахстанцев

МИД Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге 14 ноября заявил, что казахстанцев нет среди пострадавших при теракте в Стамбуле, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что генеральный консул находится на прямой связи с губернатором. После взрыва казахстанские дипломаты в Стамбуле также связались с местными властями.

"После взрыва заняло некоторое время выяснение обстоятельств – где, как это произошло. Всю ночь наши дипломаты были на дежурстве, обзванивали всевозможные инстанции, объездили все близлежащие больницы. К счастью, среди пострадавших наших граждан нет". Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

13 ноября в Стамбуле произошел мощный взрыв. Это случилось на одной из людных пешеходных улиц Истикляль.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее "нападением с бомбой" и отметил, что, по предварительным оценкам, все указывает на то, что это был теракт.

По последним данным, число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81.

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