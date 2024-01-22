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Глава Башкортостана посетит Казахстан

Казахстан Башкортостан Хабиров Фото: akorda.kz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о предстоящем визите главы Башкортостана в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге он проинформировал о визите Радия Хабирова в Астану.

"23-24 января 2024 года состоится визит главы Республики Башкортостан Радий Хабирова в Астану. В рамках визита башкирская делегация примет участие в бизнес-форуме "Казахстан-Башкортостан", а также в заседании рабочей группы по развитию сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Башкортостан".Айбек Смадияров

На днях СМИ сообщали о массовых беспорядках в Башкортостане. Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по двум статьям УК РФ после массовых беспорядков в городе Баймак.

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