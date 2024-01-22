Глава Башкортостана посетит Казахстан

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о предстоящем визите главы Башкортостана в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге он проинформировал о визите Радия Хабирова в Астану.

"23-24 января 2024 года состоится визит главы Республики Башкортостан Радий Хабирова в Астану. В рамках визита башкирская делегация примет участие в бизнес-форуме "Казахстан-Башкортостан", а также в заседании рабочей группы по развитию сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Башкортостан". Айбек Смадияров

На днях СМИ сообщали о массовых беспорядках в Башкортостане. Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по двум статьям УК РФ после массовых беспорядков в городе Баймак.