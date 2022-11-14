Переговоры по Сирии пройдут в Астане 22-23 ноября

Новый раунд переговоров по Сирии пройдет в Астане 22-23 ноября. Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

"22-23 ноября 2022 года в городе Астане пройдет очередная 19-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате". Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

В повестку дня будут включены следующие вопросы:

ситуация "на земле" в Сирии, в том числе гуманитарная и социально-экономическая;

комплексное продвижение политпроцесса;

меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести;

мобилизация усилий международного сообщества с целью постконфликтного восстановления Сирии и создания условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

Как отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства, в первый день ожидается проведение двусторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов, переговоры с сирийскими сторонами, контакты с делегациями сторон-наблюдателей.

Во второй день планируются продолжение консультаций, пленарное заседание и пресс-конференция.

Кроме того, в рамках переговоров запланировано проведение заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН, а также международного Комитета Красного Креста.

18-й раунд переговоров по Сирии прошел в Нур-Султане 14-16 июня.