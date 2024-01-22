В Астане вновь пройдут переговоры по Сирии: зачем это нужно Казахстану

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге сообщил, что в Астане пройдут переговоры по Сирии, передает Zakon.kz. Он также рассказал, что это дает Казахстану.

Встреча пройдет в соответствии с коллективным обращением стран-гарантов астанинского формата.

"24-25 января в столице Казахстана пройдет 21 международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса. В переговорах примут участие делегации: России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается участие представителей Иордании, Ирака и Ливана. А также комиссара ООН по делам беженцев и международного комитета Красного креста. Ожидается участие спецпосланника ООН по Сирии Гейр Педерсена". Айбек Смадияров

В предварительной повестке: вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в стране, гуманитарная ситуация, мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии и другие вопросы.

"Как вы помните в прошлом году мы приостановили переговоры по сирийскому процессу на территории Казахстана в Астане. Но с одной оговоркой, если страны гаранты обратятся к нам с такой просьбой. И вот про просшествию времени коллективное обращение все-таки поступило, мы рассмотрели и решили". Айбек Смадияров

Сколько средств тратится на такие встречи, он сказать не смог.

"Не так много по сравнению с тем, какой эффект это все-таки имеет на внешнюю политику, имидж страны и те плюсы, при которых миротворческий потенциал, дипломатический потенциал нашей страны раскрывается более полно". Айбек Смадияров

20-ая международная встреча по Сирии проходила в Казахстане в начале 2023 года.