Международную академию экономики хотят вывести из ЕНУ им. Гумилева и передать АФМ

Агентство по финансовому мониторингу подготовило проект постановления "О принятии доли участия некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева" из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения", сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет о выводе Международной академии экономики и финансов из состава ЕНУ им. Гумилева и передаче ее Агентству РК по финансовому мониторингу.

Принять предложение НАО "Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева" о передаче в республиканскую собственность 100% доли участия в уставном капитале дочернего акционерного общества "Международная академия экономики и финансов" по договору дарения", – говорится в документе.

Как поясняется, это делается с целью популяризации вопросов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), для чего необходимы системные мероприятия, направленные на повышение информированности общества об основах финансовой безопасности и угрозах в указанной сфере.

В связи с чем предлагается проработать вопрос организации на базе Международной академии экономики и финансов обучения и повышения квалификации для всех участников системы ПОД/ФТ.

"Обучение и повышение квалификации участников системы ПОД/ФТ будут проходить с учетом уровня ответственности и вовлеченности в деятельность, подверженную рискам (комплаенс-службы, кредитные офицеры и др.), а также актуальных трендов в сфере ПОД/ФТ с проверкой полученных знаний", – говорится в пояснительной записке.

Как ожидается, обучение и тестирование по вопросам ПОД/ФТ в Международной академии экономики и финансов пройдут в 2023 году – 150 человек, в 2024 году – 200 человек, в 2025 году – 250, в 2026 году – 300.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 ноября.