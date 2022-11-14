Мужская сборная Казахстана завоевала "бронзу" ЧА-2022 по водному поло
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Казахстанская дружина в матче за третье место обыграла сборную Ирана.
Первые два периода закончились ничьей – 2:2. В третьем игровом отрезке казахстанцы вырвались вперед, забив иранцам четыре мяча, но и пропустили в свои ворота три гола. А в решающем тайме казахстанская сборная добила своих соперников, отметившись двумя безответными голами. Итоговый счет на табло 8:5 в пользу казахстанских ватерполистов, которые стали бронзовыми призерами ЧА-2022.
В утренней сессии наши девушки также отличились бронзовыми медалями азиатского первенства.