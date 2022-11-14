Генпрокуратура РК выступила с обращением в связи с выборами

Пресс-служба Генпрокуратуры РК сообщила о том, что в агитационный период в рамках внеочередных выборов президента страны, назначенных на 20 ноября, проведение опросов общественного мнения, связанных с выборами, строго регламентируется законом, сообщает Zakon.kz.

Основания и порядок реализации права на проведение опросов закреплены в п. 9 ст. 29 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан".

"Опросы общественного мнения вправе проводить зарегистрированные юридические лица, имеющие не менее пяти лет опыта их проведения, предварительно письменно уведомившие ЦИК (Центральная избирательная комиссия) о намерении проведения опроса. В уведомлении должны быть указаны сведения о специалистах, участвующих в проведении опроса и имеющих в этом опыт работы, регионах, где будут они проводиться, применяемых методах анализа. Пресс-служба Генпрокуратуры РК

По состоянию на 14 ноября с такими письменными уведомлениями в ЦИК обратилось семь юридических лиц.

В день выборов запрещается проводить опрос общественного мнения в помещении для голосования.

Новость по теме Более 70% респондентов готовы пойти на досрочные президентские выборы – соцопрос

Отмечается, что в день выборов разрешается проведение опроса на выходе из избирательных участков зарегистрированным в установленном законодательством порядке юридическим лицам, письменно уведомившим ЦИК.

"В свою очередь, СМИ при опубликовании результатов опросов обязаны указать проводившее их юридическое лицо и лиц, заказавших и оплативших опрос, время проведения, метод сбора информации, точную формулировку вопросов, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса. Опубликование в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования", – говорится в сообщении.

Таким образом в условиях протекающей электоральной кампании СМИ могут публиковать результаты опросов до 15 ноября текущего года.

"Опубликование в СМИ результатов опросов общественного мнения, осуществлявшихся в день выборов на выходе из избирательных участков, разрешается после дня голосования. Несоблюдение указанных требований Конституционного закона влечет ответственность по соответствующим частям статьи 120 Кодекса об административных правонарушениях. Пресс-служба Генпрокуратуры РК

На текущий момент отмечено два факта таких нарушений, связанных с тем, что опросы провели физические лица. На них наложен административный штраф.

Генеральная прокуратура призывает всех физических и юридических лиц, средства массовой информации не допускать нарушений выборного процесса, в том числе неукоснительно соблюдать конституционный закон при проведении и опубликовании опросов общественного мнения, связанных с выборами.

Внеочередные выборы президента назначены на 20 ноября 2022 года.