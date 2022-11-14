ЦИК РК завершила аккредитацию иностранных наблюдателей за выборами президента

Центральная избирательная комиссия завершила аккредитацию наблюдателей от международных организаций и иностранных государств, всего аккредитован 641 человек, передает корреспондент Zakon.kz.

На заседании Центризбиркома о завершении аккредитации объявил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.

"Аккредитация наблюдателей от международных организаций и зарубежных государств, согласно Конституционному закону "О выборах в РК", заканчивается в 18:00 по местному времени, за пять дней до голосования. То есть, сегодня в 18:00 мы закончили данную процедуру. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

Секретарь ЦИК Мухтар Ерман сообщил, что с момента открытия 22 сентября 2022 года института международного наблюдения за внеочередными выборами президента РК, назначенными на 20 ноября, ЦИК уже был аккредитован 271 наблюдатель от шести международных организаций и 19 иностранных государств.

"С 9 ноября по 14 ноября в ЦИК от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 355 наблюдателей от шести международных организаций и 23 иностранных государств. От шести международных организаций на аккредитацию представлен 301 иностранный наблюдатель. В том числе от миссии СНГ – пять наблюдателей, МПА государств СНГ – шесть наблюдателей. От миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами – 262 наблюдателя, от миссии парламентской ассамблеи тюркоязычных государств – 21, от СВМА – три, от Международной тюркской академии – три и от ОИС – один наблюдатель. От 23 иностранных государств на аккредитацию представлены 54 наблюдателя. Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман

Кроме того, на заседании ЦИК было принято постановление об отзыве одного наблюдателя от ШОС и одного наблюдателя от ОИС.

Таким образом, на момент завершения процедуры аккредитации ЦИК РК аккредитован 641 наблюдатель от международных организаций и иностранных государств.

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