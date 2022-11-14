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Законодательство РК

Кандидатуру Токаева готовы поддержать более 80% опрошенных – социсследование

президент РК Фото: akorda.kz
Научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии" и исследовательская группа Damu Research Group в период с 29 октября по 10 ноября совместно провели социологический опрос, согласно которому за Касым-Жомарта Токаева готовы проголосовать 81,6%, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, высокая поддержка действующего президента РК прежде всего связана с поддержкой его деятельности. Так, 88,3% отметили, что в целом одобряют работу президента РК за последние три года. Не одобряют 7,6%, затруднились ответить – 4,1%.

Вместе с тем 67,5% считают, что программа Токаева учитывает интересы населения. На момент опроса 22,7% отметили, что еще не знакомы с предвыборными программами кандидатов.

Сообщается, что, скорее всего, проголосуют за Жигули Дайрабаева 2%, за Каракат Абден – 1,7%, за Салтанат Турсынбекову – 0,7%, за Мейрама Кажыкен – 0,5%, Нурлана Ауесбаева – 0,4%. Против всех – 4,7%. Не определились – 8,4%.

Кроме того, результаты опроса показывают высокий уровень потенциальной электоральной явки. 77,5% казахстанцев намерены принять участие в голосовании, из них 61,8% отметили, что обязательно будут голосовать, 15,7% скорее всего будут голосовать. Не намерены – 9,7%, еще не решили – 12,8%.

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Данные опроса также показывают, что только каждый третий респондент с большим интересом следит за политическими новостями в стране. Каждый второй интересуется от случая к случаю. Практически не следят 14%.

20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента.

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