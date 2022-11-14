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Путин присвоил жене Кадырова звание "Мать-героиня"

семья Фото: ВКонтакте/Рамзан Кадыров
Звание "Мать-героиня" в России присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Президент РФ Владимир Путин присвоил это звание супруге главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Медни, сообщает Zakon.kz.

В официальных биографиях Кадырова указано, что у него 10 детей: четыре сына и шесть дочерей.

Почетное звание существовало в советское время. 15 августа текущего года Путин подписал указ о его возрождении.

Согласно документу, звание "Мать-героиня" будет присуждаться россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей.

При присвоении звания матери получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей, грамоту и соответствующий орден.

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