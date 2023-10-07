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15-летнему сыну Кадырова присвоили звание героя Чечни

15-летнему сыну Рамзана Кадырова присвоено звание Героя Чечни Фото: t.me/adelimkhanov_9
Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил в своем telegram–канале, что его племяннику и сыну главы Чечни Рамзана Кадырова 15–летнему Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чеченской республики, сообщает Zakon.kz.

По словам депутата, 15–летний сын Рамзана Кадырова наизусть выучил Коран, проявляет себя в учебе. Особенных успехов Адам Кадыров добился в спорте, одержав ряд побед в рамках турниров по смешанным единоборствам, добавил Адам Делимханов.

"Нет сомнений, дорогой племянник Адам Рамзанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну", – написал Адам Делимханов.

Накануне стало известно, что дочь Рамзана Кадырова стала народной артисткой Чечни. Айшат Кадыровой 24 года. С 28 октября 2021 года она возглавляет Министерство культуры республики.

В официальных биографиях Рамзана Кадырова указано, что у него десять детей: 4 сына и 6 дочерей. Не так давно широкий резонанс получило опубликованное Рамзаном Кадыровым видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО сжигателя Корана Никиту Журавеля.

Пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков позже отказался комментировать этот эпизод.

Сам глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сожжение священной книги вопиющим случаем, вызвавшим огромное возмущение в мусульманском обществе. Он опубликовал кадры митинга в Грозном, на который пришли около 60 тысяч человек.

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