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Законодательство РК

Три организации планируют опрос exit-poll на президентских выборах в Казахстане

выборы Фото: pixabay
В Центризбирком РК семь организаций направили уведомления о проведении опросов общественного мнения в ходе внеочередных выборов президента РК, из них три заявили о проведении опросов в формате exit-poll, об этом сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров сообщил на заседании о завершении периода публикации опросов общественного мнения.

Согласно нормам Конституционного закона "О выборах" не допускается опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, голосование в поддержку кандидатов в сети интернет в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования. Таким образом сегодня, 14 ноября, завершающий день публикации результатов опросов. С завтрашнего дня, с 15 ноября текущего года, публикация, равно как и перепечатка информации о результатах опросов общественного мнения запрещена. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

 

Он также сообщил, что семь юридических лиц надлежащим образом уведомили ЦИК о проведении опросов общественного мнения. Из них три заявили о проведении опроса в день голосования вне помещений и пунктов голосования – exit-poll:

  • Институт общественной политики партии Amanat,

  • Институт комплексных социальных исследований Астана ОФ ИКСИ "СОЦИС-А",

  • Международный институт региональных исследований "Открытое общество".

Другие четыре организации – Исследовательский институт "Общественное мнение", Научно-исследовательский центр "Молодежь", Научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии" и Исследовательская группа DAMU RG заявили о проведении опросов общественного мнения методом обзвона, интервью face-to-face и с использованием онлайн-платформы.

Казахстан выборы организации exit-poll список

Фото: Zakon.kz

Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября 2022 года.

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