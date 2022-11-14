Джиму Керри закрыли въезд в Россию
Соответствующее заявление сделали в МИД страны.
В 2004 году Джим Керри получил второе гражданство – канадское. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, въезд артисту закрыт в ответ на продолжающуюся практику введения санкций против России.
"В ответ на продолжающуюся практику введения режимом санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады", – сказано на сайте ведомства.
Отметим, что в феврале в Twittr актер высказался о ситуации в Украине и выложил картинку, где изображен разорванный мишка на фоне украинского флага.
— Jim Carrey (@JimCarrey) February 27, 2022
It breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harm’s way by yet another of history’s grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z
В список также был внесен внук Степана Бандеры Стив и актриса Винник Кэтрин из сериала "Викинги". Тоже за критику политики РФ.