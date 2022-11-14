Известному американскому актеру Джиму Керри закрыли въезд в Россию, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление сделали в МИД страны.

В 2004 году Джим Керри получил второе гражданство – канадское. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, въезд артисту закрыт в ответ на продолжающуюся практику введения санкций против России.

"В ответ на продолжающуюся практику введения режимом санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады", – сказано на сайте ведомства.

Отметим, что в феврале в Twittr актер высказался о ситуации в Украине и выложил картинку, где изображен разорванный мишка на фоне украинского флага.

It breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harm’s way by yet another of history’s grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z February 27, 2022

В список также был внесен внук Степана Бандеры Стив и актриса Винник Кэтрин из сериала "Викинги". Тоже за критику политики РФ.