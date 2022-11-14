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Джиму Керри закрыли въезд в Россию

актер Фото: Facebook/Джим Керри актер, биография
Известному американскому актеру Джиму Керри закрыли въезд в Россию, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление сделали в МИД страны.

В 2004 году Джим Керри получил второе гражданство – канадское. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, въезд артисту закрыт в ответ на продолжающуюся практику введения санкций против России.

"В ответ на продолжающуюся практику введения режимом санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады", – сказано на сайте ведомства.

Отметим, что в феврале в Twittr актер высказался о ситуации в Украине и выложил картинку, где изображен разорванный мишка на фоне украинского флага.

В список также был внесен внук Степана Бандеры Стив и актриса Винник Кэтрин из сериала "Викинги". Тоже за критику политики РФ.

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