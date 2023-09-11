Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Джим Керри обратился к фанатам

Джим Керри обратился к фанатам Фото: Instagram/jimcarrey__
Канадско-американский актер Джим Керри на странице в Instagram 11 сентября обратился с вопросом к подписчикам, сообщает Zakon.kz.

"Борода или без", – спросил он верных поклонников, опубликовав несколько фотографий.

Примечательно, что комментаторы разделились во мнениях.

Большинство считает, что комику однозначно не идет борода, другие же выступают, что можно побыть и с ней. А третьи и вовсе заявили, что такому гениальному актеру идет любой образ.

Стоит отметить, что в июне, пару месяцев назад, телеведущий обращался с тем же вопросом.

В 2022 году Джим Керри заявил в интервью, что хочет на пенсию, поэтому решил оставить актерскую карьеру.

Материал по теме

"Ухожу на пенсию": Джим Керри заявил о завершении карьеры

При этом, комик не исключает, что в будущем может вернуться в профессию для осуществления каких-нибудь невероятных предложений.

Читайте также

Гарик Харламов опубликовал старую грамоту за победу в Алматы

Стало известно, сколько получают Баста и Zivert за одно выступление

Анастасия Московчук
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
президент РК
Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления