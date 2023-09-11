Джим Керри обратился к фанатам

Канадско-американский актер Джим Керри на странице в Instagram 11 сентября обратился с вопросом к подписчикам, сообщает Zakon.kz.

"Борода или без", – спросил он верных поклонников, опубликовав несколько фотографий.

Примечательно, что комментаторы разделились во мнениях.

Большинство считает, что комику однозначно не идет борода, другие же выступают, что можно побыть и с ней. А третьи и вовсе заявили, что такому гениальному актеру идет любой образ.

Стоит отметить, что в июне, пару месяцев назад, телеведущий обращался с тем же вопросом.

В 2022 году Джим Керри заявил в интервью, что хочет на пенсию, поэтому решил оставить актерскую карьеру.

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При этом, комик не исключает, что в будущем может вернуться в профессию для осуществления каких-нибудь невероятных предложений.