Джим Керри обратился к фанатам
Фото: Instagram/jimcarrey__
Канадско-американский актер Джим Керри на странице в Instagram 11 сентября обратился с вопросом к подписчикам, сообщает Zakon.kz.
"Борода или без", – спросил он верных поклонников, опубликовав несколько фотографий.
Примечательно, что комментаторы разделились во мнениях.
Большинство считает, что комику однозначно не идет борода, другие же выступают, что можно побыть и с ней. А третьи и вовсе заявили, что такому гениальному актеру идет любой образ.
Стоит отметить, что в июне, пару месяцев назад, телеведущий обращался с тем же вопросом.
В 2022 году Джим Керри заявил в интервью, что хочет на пенсию, поэтому решил оставить актерскую карьеру.
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При этом, комик не исключает, что в будущем может вернуться в профессию для осуществления каких-нибудь невероятных предложений.
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