29 лет стабильности тенге: как менялся дизайн национальной валюты Казахстана

15 ноября в Казахстане отмечается День национальной валюты – тенге и профессиональный праздник работников финансовой системы. Сегодня исполняется 29 лет с момента введения собственной валюты в стране. Zakon.kz решил напомнить, как менялся дизайн банкнот за годы независимости республики.

В этот день 15 ноября 1993 года по указу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была введена в обращение национальная валюта – тенге. Первые казахстанские банкноты были отпечатаны в Англии.

Название валюты имеет символичное значение и отражает историческое прошлое. Так, корни казахстанской денежной единицы "тенге" берут начало со средневекового тюркского периода, когда в обиходе использовали серебряные монеты "денге" или "танга". К слову, отсюда и произошло название русской монеты "деньга" или само слово "деньги".

В 1992 году из профессиональных полиграфов и художников-оформителей была сформирована группа дизайнеров, которая работала под руководством заслуженного деятеля искусств Тимура Сулейменова. Первые эскизы команда создавала вручную при помощи карандаша, акварели и водяной краски, на основе сухих порошковых пигментов.

Перед творческой группой стояла сложная задача: создать красивые практичные купюры с различными степенями защиты и отразить идентичность страны. Работая над оформлением будущей валюты, художники предлагали несколько вариантов – изображения исторических личностей, персонажей легенд и мифов, значимых событий древности, а также архитектурных и природных ландшафтов.

Первая концепция национальной валюты с изображением исторических личностей называлась "Портретная серия". На первых купюрах номиналом 1, 3, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге были изображены ученый аль-Фараби, акын Суюнбай Аронулы, народный музыкант Курмангазы Сагырбайулы, Шокан Уалиханов, Абай Кунанбаев, Абулхаир хан и Абылай хан.

Фото: bf.kz

Фото: bf.kz

Фото: bf.kz

Вторая серия тенге, которая называлась "Аль-Фараби", была напечатана уже на казахстанской банкнотной фабрике в Алматы. Профиль ученого и философа украшал купюры от 200 до 10 тыс. тенге. Эта серия была в обороте самый короткий срок.

Фото: bf.kz

Фото: bf.kz

Дизайн третьего поколения банкнот увидел свет в 2006 году, был связан с историей, природой и архитектурой. Серия "Байтерек" с лаконичным дизайном отражала казахстанскую ментальность, на ней были изображены памятники архитектуры Алматы, Акорда, Каспийское море и парящие над ним чайки, открытая ладонь, ноты гимна страны и Большое Алматинское озеро.

Фото: bf.kz

Фото: bf.kz

В 2011 году казахстанцы стали использовать четвертое поколение банкнот "Самрук". Они включали в себя денежные номиналы 500, 1 тыс., 2 тыс., 5 тыс., 10 тыс. и 20 тыс. тенге. На лицевой стороне купюры изображены летящие голуби и монумент "Қазақ Елі". На оборотной стороне художники изобразили панораму Алматы и Астаны, а также реку Иртыш и плато Устюрт. Эти банкноты находятся в обращении вместе с серией "Байтерек". Самой популярной купюрой этого поколения стала 20-тысячная банкнота в красивых синевато-серых тонах. Именно она в 2016 году на одной из международных конференций была признана лучшей региональной банкнотой 2015 года.

Фото: bf.kz

Фото: bf.kz

В 1993 году также в ходу были тиыны, а 1 тенге был равен 100 монетам. Банкноты были изготовлены из бумаги. Однако позже было принято решение выпускать их в виде монет. Их изготавливали из металла желтого цвета. Боковая поверхность была гладкая.

Самой маленькой и легкой была 2-тиынка, а самой тяжелой и крупной – 50-тиынная монета.

Фото: bf.kz

Фото: bf.kz

Кроме того, сегодня казахстанский монетный двор выпускает циркуляционные, инвестиционные и коллекционные монеты. Сейчас в обращении находятся монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 тенге.

В целом, благодаря опыту и многолетней практике, на банкнотной фабрике в Алматы полностью налажен выпуск купюр на собственной полиграфической базе, отвечающей всем мировым стандартам.

Отметим, тенге неоднократно отмечали наградами мирового уровня за дизайн и защиту от подделок.