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Россия предложила Казахстану снизить тарифы на перевозку зерна

перевозки, Россия, Казахстан Фото: pixabay
Россия попросила Казахстан снизить цены на перевозку зерна по территории страны. Такое обращение к компании АО "НК "Казахстан темир жолы" было отправлено в сентябре, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, письмо с предложением снизить плату было направлено, но изменений с тех пор не произошло. Так, 8 ноября тарифы обсуждались на закрытой встрече ОАО "РЖД" с депутатами "Единой России".

Как уточнили в РЖД, транзит через Казахстан необходим России в условиях санкций. Везти продукцию через РК стало невыгодно.

В АО "НК "Казахстан темир жолы" прокомментировали ситуацию по транзитным перевозкам зерна из России через Казахстан.

"Тарифные условия на транзитные перевозки российского зерна по территории Казахстана последние четыре года остаются неизменными. Объем перевозок зерна из России транзитом по территории Казахстана демонстрирует положительную динамику", – сообщили в пресс-службе.

Так, за 10 месяцев 2022 года объем транзита вырос на 24% (372 тыс. к 301 тыс.) по сравнению к аналогичному периоду 2021 года, добавили в компании.

12 ноября стало известно, что Россия пока не приняла решение о продлении "зерновой сделки". Об этом по итогам консультаций с представителями ООН в Женеве заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, возглавлявший российскую делегацию.

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