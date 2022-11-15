В Нацбанке объяснили укрепление тенге к доллару на 1,7% в октябре

Увеличение валютной выручки отечественных производителей оказывает благоприятное влияние на курс тенге, заявил 15 ноября на заседании правительства зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов. В итоге, в октябре курс тенге по отношению к доллару укрепился на 1,7%, передает корреспондент Zakon.kz.

Берик Шолпанкулов сообщил, что за октябрь курс тенге по отношению к доллару укрепился на 1,7%, до 468,2 тенге за доллар.

"Увеличение валютной выручки отечественных производителей оказывает благоприятное влияние на курс тенге, гибкое курсообразование повышает сбалансированность валютного рынка, а также способствует повышению эффективности функционирования валютного рынка и сохранению международных резервов". Заместитель председателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов

Он также добавил, что высокие цены на нефть обусловили улучшение текущего счета. Так, по предварительным итогам девяти месяцев, текущий счет платежного баланса сложился с профицитом и составил 7,9 млрд долларов в связи с улучшением состояния торгового баланса. А валовые международные резервы за октябрь увеличились на 1 млрд долларов, до 85,4 млрд долларов.

Также за прошлый месяц, по данным спикера, выросли на 1%, или до 33 млрд долларов, золотовалютные резервы страны, что позволяет покрыть порядка 7,1 месяца импорта.

"Активы Нацфонда увеличились за прошлый месяц на 1,5%, до 52,4 млрд долларов. Пенсионные активы ЕНПФ на конец октября текущего года составили 14,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,1 трлн тенге, или 8,3%. Объем инвестиционного дохода с начала года составил 672,5 млрд тенге". Берик Шолпанкулов

В Казахстане назвали среднюю пенсию в ноябре.