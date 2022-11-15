Минюст: Законопроект об отмене статуса Елбасы еще не поступил в ведомство

В кулуарах правительства министр юстиции РК Канат Мусин рассказал, как идет работа над утратой закона "О первом президенте – Елбасы", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минюста напомнил, что из Конституции исключены все упоминания об особом статусе первого президента.

"Соответственно, проводится сейчас работа по приведению отечественного законодательства в соответствие с Конституцией". Канат Мусин

При этом точных сроков, когда закон поставят на утрату, министр не озвучил.

"Закон, естественно, будет приведен в соответствие с Конституцией. Закон "О первом президенте" – по нему будет решение о признании утраты силы. Работа ведется планомерно, пока сроков нет, но законодательная инициатива принадлежит не только правительству, она принадлежит также президенту и депутатам Парламента". Канат Мусин

Он уточнил, что решение по утрате может быть принято также и по инициативе депутатов. Но пока на сегодня такой законопроект в Министерство юстиции от Парламента не поступал, после поступления он будет отработан.

Ранее депутат Мажилиса Ерлан Саиров сообщил, что в стенах Парламента идет процесс приведения в соответствие с Конституцией законодательных актов в рамках внесенных изменений. По его словам, в связи с этим закон "О Елбасы" до конца года будет поставлен на утрату.