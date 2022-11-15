Эксперт перечислил приемы, которые помогут сконцентрироваться на работе

Российский писатель и автор книг о саморазвитии Александр Король дал советы о том, как не потерять внимание и концентрацию во время рабочего процесса, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Газета.ru", исследователь человеческой психологии отмечает, что главной ошибкой является желание за маленький период выполнить большой объем работы. При этом, по его словам, концентрация начинает падать уже через 40-60 минут активного труда.

По мнению эксперта, необходимо соблюдать баланс – делать перерывы, это принесет эффективность вашей работе.

Вместе с тем, если работа связана с компьютером или телефоном – откажитесь от техники во время отдыха.

Также большое внимание нужно уделять свободному времени до работы и после. Эксперт рекомендует соблюдать дисциплину: вставать в одинаковое время, никогда не опаздывать. Полезно завести ежедневник.

Еще одним способом оставаться внимательным может быть смена маршрута до работы или очередности действий для сбора.

Если вы работаете на удаленке, выделите в доме отдельное рабочее место.

Ранее эксперты уже давали советы, как не выгорать на работе. Сотрудники, испытывающие выгорание, менее продуктивны, чаще берут больничный и охотнее увольняются.