Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Эксперт перечислил приемы, которые помогут сконцентрироваться на работе

как не терять внимание и концентрацию во время работы Фото: pixabay
Российский писатель и автор книг о саморазвитии Александр Король дал советы о том, как не потерять внимание и концентрацию во время рабочего процесса, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Газета.ru", исследователь человеческой психологии отмечает, что главной ошибкой является желание за маленький период выполнить большой объем работы. При этом, по его словам, концентрация начинает падать уже через 40-60 минут активного труда.

По мнению эксперта, необходимо соблюдать баланс – делать перерывы, это принесет эффективность вашей работе.

Вместе с тем, если работа связана с компьютером или телефоном – откажитесь от техники во время отдыха.

Также большое внимание нужно уделять свободному времени до работы и после. Эксперт рекомендует соблюдать дисциплину: вставать в одинаковое время, никогда не опаздывать. Полезно завести ежедневник.

Еще одним способом оставаться внимательным может быть смена маршрута до работы или очередности действий для сбора.

Если вы работаете на удаленке, выделите в доме отдельное рабочее место.

Ранее эксперты уже давали советы, как не выгорать на работе. Сотрудники, испытывающие выгорание, менее продуктивны, чаще берут больничный и охотнее увольняются.

Читайте также

Астрологи назвали по знаку зодиака мужчин, доминирующих в отношениях

Некачественный сон может сказаться на здоровье – эксперт

Эндокринолог рассказала о связи курения и диабета

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ООН проголосовала за репарации Украине от России
В ООН проголосовали за репарации Украине от России, Казахстан воздержался
торги на бирже
Курс доллара еще снизился на торгах 14 ноября
Украина
Ситуация в Украине: Зеленский посетил Херсон, в ЕС заявили о неготовности обсуждать новые санкции против РФ
похолодание в Казахтане, заморозки
Похолодание до 20 градусов ожидается в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления