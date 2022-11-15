Жезказганские полицейские пожаловались на нового начальника из Караганды

В социальных сетях появилась жалоба жезказганских полицейских. Сотрудники полиции недовольны новым начальником Управления полиции города Жезказгана, который приехал из Караганды. Полицейские возмущены его стилем руководства и заявляют о его непрофессионализме, сообщает Zakon.kz.

В письме, адресованном властям страны, жезказганские полицейские пожаловались на тяжелую трудовую атмосферу в управлении полиции города. По словам стражей порядка, новый начальник полковник полиции Аскар Садуакасов приехал из Караганды и не знает обстановки в городе. Ранее Аскар Садуакасов возглавлял Михайловский отдел полиции в Караганде.

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По словам местных полицейских, Садуакасов создает тяжелую атмосферу в ведомстве, грубо беседует с подчиненными и даже употребляет нецензурную брань.

"Садуакасов А.С. открыто устно заявляет нам, что "нам с ним не по пути". При этом сопровождая свои слова ужасающей нецензурной бранью, что ущемляет наше человеческое достоинство. Такой запас слов не к лицу начальнику УП. Для того, чтобы скрыть этот факт, чтобы начать нецензурную брань, адресованную нам, он заставляет нас оставлять наши смартфоны при входе в его кабинет. При этом Садуакасов клевещет на нас, заявляя, что мы берем взятки от пьяных водителей и допускаем их к управлению машиной в нетрезвом состоянии. Во всех он видит "преступников" – и такое его отношение подрывает наш авторитет у друг друга, перед нашими подчиненными, не говоря уже о населении", – говорится в обращении.

Также сотрудники полиции Жезказгана отмечают, что начальник заставляет перерабатывать их круглые сутки, изматывает как физически, так и морально. Освобождает от должностей и назначает на них "своих бывших коллег из Караганды".

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В резолюции обращения жезказганские полицейские потребовали от МВД провести служебную проверку в отношении Садуакасова и снять его с должности. Временно назначить исполняющим обязанности начальника УП Жезказгана полковника Каримова. Затем выбрать на должность главы УП жителя жезказганского региона, знакомого с ситуацией в городе и регионе.

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Под обращением подписались 12 человек. Среди них начальник ОМС УП Жезказгана, заместитель начальника ЦОУ УП Жезказгана, начальник ЦОУ ПП Жезказгана и другие сотрудники полиции.

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В Департаменте полиции области Улытау кратко прокомментировали сложившееся положение: "По данному обращению для объективной оценки ситуации будет проведена служебная проверка".

Ева Гоцкая