Погиб высокопоставленный полицейский из Караганды

21 апреля 2025 года стало известно о смерти заместителя начальника Управления полиции города Караганды – полковника полиции Бекжана Кусаинова, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной полицией региона информации, Бекжан Кусаинов скоропостижно ушел из жизни на 53-м году жизни.

"Бекжан Толеуович посвятил более 30 лет своей жизни служению Родине, обеспечению общественной безопасности и защите правопорядка. Служебный путь он начал в 1992 году с должности милиционера патрульно-постовой службы Каркаралинского районного отдела внутренних дел Карагандинской области. Прошел все ступени служебной лестницы, занимая в разные годы ответственные должности, включая пост заместителя начальника Управления полиции города Караганды", – рассказали в полиции.

Там отмечают, что он всегда отличался высокой профессиональной подготовкой, требовательностью к себе и коллегам, принципиальностью, порядочностью и уважительным отношением к людям.

Руководство Департамента полиции Карагандинской области, совет ветеранов органов внутренних дел и весь личный состав выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким покойного.

По информации местного паблика, Бекжан Кусаинов погиб в результате ДТП, которое произошло около 3:00 в двух километрах от Каркаралинска, на трассе Караганда – Аягоз. Высокопоставленный полицейский, предположительно, не справился с управлением автомобилем Nissan X-Trail и на крутом повороте машина вылетела в кювет. Полковник скончался на месте ДТП.

31 марта 2025 года сообщалось, что в Таразе в съемной квартире нашли мертвого сотрудника полиции. Через несколько дней в городе на улице убили бывшего полицейского.

