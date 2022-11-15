Названы Топ-4 сильных духом женщин по знаку зодиака

Астрологи считают, что женщины четырех знаков зодиака обладают смелостью, упорством и внутренним стержнем, сообщает Zakon.kz.

Эти представительницы прекрасного пола способны вынести невзгоды и преодолеть препятствия, пишет "Киноафиша".

Овен

Эти женщины обладают сильным и стойким характером. Сталкиваясь с испытаниями, они ищут выход. Им это блестяще удается. В этом женщинам-Овнам помогает аналитический склад ума и превосходная интуиция. Представительницы этого знака зодиака могут обойти все острые углы и добиться желаемого.

Дева

Девы – самодостаточные и независимые. Они не нуждаются в помощи. Могут быстро решить любую проблему, начиная с ремонта автомобиля и заканчивая постройкой дома. Иногда людям может показаться, что женщина-Дева должна была родиться мальчиком. Однако небесная канцелярия решила отправить на этот свет девочку. “Мужские” качества не мешают Деве быть женственной.

Скорпион

Женщины-Скорпионы – настоящие “железные леди”. С ними опасно спорить точно также, как и вступать в конфликт с сицилийской мафией. Они умны, харизматичны, разбираются в самых сложных вопросах. Способны провести собственное расследование по любому делу.

Козерог

Женщина-Козерог может стать профессионалом в любом виде деятельности. Она знает, чего хочет. Последовательно идет к своей цели и воплощает в жизнь свои задумки. Дама-Козерог отличается напористым характером. Действует тонко, сумев завоевать расположение деловых партнеров.

Астрологи назвали по знаку зодиака мужчин, доминирующих в отношениях. Звезды указывают на характер и потребности мужчин, а также особенности их поведения.