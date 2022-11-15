Тайсон и Холифилд будут выпускать конфеты с марихуаной в форме ушей

Бывшие соперники Майк Тайсон и Эвандер Холифилд решили заняться выпуском жевательного мармелада на основе марихуаны, сообщает Zakon.kz.

В этом году легенды бокса наконец помирились и использовали исторический инцидент в совместном бизнесе, передает Daily Mail.

Тайсон и Холифилд будут изготавливать сладости из каннабиса в форме откушенного уха. Мармелад получит название Holy Ears, что в переводе с английского означает "Святые уши". Для Майка это уже второй продукт такого рода.

Скандальный бой Тайсона и Холифилда прошел в 1997 году и завершился досрочно в третьем раунде после того, как Майк откусил сопернику кусочек уха, из-за чего был дисквалифицирован и оштрафован на 3 млн долларов. Холифилду наложили восемь швов.

Этот бой был реваншем. За восемь месяцев до этого Холифилд нокаутировал Тайсона и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.