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Ситуация в Украине: Воздушная тревога прозвучала по всей стране, США и ЕС снимут ограничения на экспорт зерна из РФ

Ситуация в Украине 15 ноября Фото: Instagram/kyivcityofficial
В офисе президента Украины считают, что ситуация с электричеством в результате ракетных ударов – критическая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия достигнет своих целей в Украине военным способом, сообщает Zakon.kz.

  • Воздушная тревога прозвучала по всей Украине. Представители администраций областей призвали граждан не выходить из укрытий. Президент Зеленский заявил, что всего было выпущено 85 ракет.

  • Из-за ударов по Украине в соседней Молдове частично пропал свет. Без электроэнергии оказался ряд населенных пунктов. В Кишиневе остановились троллейбусы.

  • Ситуация с электричеством в результате ракетных ударов – критическая — Офис президента Украины.

  • Россия достигнет своих целей в Украине военным способом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

  • Зеленский выступил на саммите G-20. Он заявил, что Киев согласится на мир, когда Россия выведет свои войска за пределы территории Украины и заплатит за нанесенный ущерб.

  • РФ не отказывается от переговоров с Украиной, заявил глава МИД России Лавров, который был на саммите G-20.

  • Лавров также назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине.

  • Лавров: США и ЕС письменно заверили генсека ООН, что снимут ограничения на экспорт зерна из РФ.

  • Решение о возможности продления зерновой сделки будет принято к 19 ноября, Россия против ограничений на продовольственном рынке, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

  • Президент России Владимир Путин присвоил звание "Город воинской славы" двум городам – Мариуполю в Донецкой области и Мелитополю в Запорожской области.

  • Китай выступает против исключения России из G-20 (к чему ранее призывал Зеленский. – Прим. ред.) и других международных площадок — глава МИД КНР Ван И.

  • В Белом доме рассказали о встрече главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Анкаре. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, встреча и переговоры касались поддержания открытых каналов связи между США и Россией по касающимся безопасности стран вопросов в будущем.

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