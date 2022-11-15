Ситуация в Украине: Воздушная тревога прозвучала по всей стране, США и ЕС снимут ограничения на экспорт зерна из РФ

Воздушная тревога прозвучала по всей Украине. Представители администраций областей призвали граждан не выходить из укрытий. Президент Зеленский заявил, что всего было выпущено 85 ракет.

Из-за ударов по Украине в соседней Молдове частично пропал свет. Без электроэнергии оказался ряд населенных пунктов. В Кишиневе остановились троллейбусы.

Ситуация с электричеством в результате ракетных ударов – критическая — Офис президента Украины.

Россия достигнет своих целей в Украине военным способом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский выступил на саммите G-20. Он заявил, что Киев согласится на мир, когда Россия выведет свои войска за пределы территории Украины и заплатит за нанесенный ущерб.

РФ не отказывается от переговоров с Украиной, заявил глава МИД России Лавров, который был на саммите G-20.

Лавров также назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине.

Лавров: США и ЕС письменно заверили генсека ООН, что снимут ограничения на экспорт зерна из РФ.

Решение о возможности продления зерновой сделки будет принято к 19 ноября, Россия против ограничений на продовольственном рынке, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Президент России Владимир Путин присвоил звание "Город воинской славы" двум городам – Мариуполю в Донецкой области и Мелитополю в Запорожской области.

Китай выступает против исключения России из G-20 (к чему ранее призывал Зеленский. – Прим. ред.) и других международных площадок — глава МИД КНР Ван И.