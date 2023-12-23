Ситуация в Украине: в Кремле предрекли развал Евросоюза в случае присоединения к нему Украины

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что принятие Украины в Евросоюз «подорвет всю систему» этого объединения. Пресс-секретарь президент РФ прогнозирует нерадужное будущее для ЕС в такой ситуации.

Победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью британской газете The Times.

Владимир Зеленский уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Максима Сандыгу через четыре дня после его назначения. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Предложение по мобилизации мужчин из Украины за границей представят в январе. Такие сроки появления законопроекта назвал депутат Верховной Рады Украины Вадим Ивченко, передает издание "Страна.ua" в Telegram.

Германия, как и Польша, не будет выдавать Украине беженцев, не желающих служить в ВСУ. Накануне украинское Минобороны сообщило, что уехавших из страны граждан могут "попросить" вернуться и прийти на призывные пункты У Вашингтона есть четкий план развития Украины без текущего финансирования, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга. США подготовили "четкий план" развития Украины — союзники должны помогать ей минимум до лета, а после страна "встанет на ноги". Конгресс не может согласовать выделение военной помощи с сентября, последний пакет отправят в декабре.

Руководитель Офиса президента Украины (ОП) Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал ряд стран Европейского союза (ЕС) и Организации Североатлантического договора (НАТО), которые пока не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Об этом пишет УНИАН.

Экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко внесла в Верховную Раду предложение об отмене решения парламента о принятии закона, легализующего медицинский каннабис. Об этом свидетельствуют данные на парламентском сайте.

Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Принятие Украины в Евросоюз (ЕС) станет неподъемным грузом для объединения и в конечном итоге приведет к его развалу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Нидерланды готовы помочь Украине на пути ее вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил премьер-министр Голландии Марк Рютте. Он рассказал, что провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Читайте также Садыр Жапаров подписал закон об изменении флага Meta обвинили в цензуре пропалестинских взглядов Американский актер призвал публично повесить Джо Байдена

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