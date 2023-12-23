Ситуация в Украине: в Кремле предрекли развал Евросоюза в случае присоединения к нему Украины
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что принятие Украины в Евросоюз «подорвет всю систему» этого объединения. Пресс-секретарь президент РФ прогнозирует нерадужное будущее для ЕС в такой ситуации.
- Победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью британской газете The Times.
- Владимир Зеленский уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Максима Сандыгу через четыре дня после его назначения. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
- Предложение по мобилизации мужчин из Украины за границей представят в январе. Такие сроки появления законопроекта назвал депутат Верховной Рады Украины Вадим Ивченко, передает издание "Страна.ua" в Telegram.
- Германия, как и Польша, не будет выдавать Украине беженцев, не желающих служить в ВСУ. Накануне украинское Минобороны сообщило, что уехавших из страны граждан могут "попросить" вернуться и прийти на призывные пункты У Вашингтона есть четкий план развития Украины без текущего финансирования, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга. США подготовили "четкий план" развития Украины — союзники должны помогать ей минимум до лета, а после страна "встанет на ноги". Конгресс не может согласовать выделение военной помощи с сентября, последний пакет отправят в декабре.
- Руководитель Офиса президента Украины (ОП) Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал ряд стран Европейского союза (ЕС) и Организации Североатлантического договора (НАТО), которые пока не присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Об этом пишет УНИАН.
- Экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко внесла в Верховную Раду предложение об отмене решения парламента о принятии закона, легализующего медицинский каннабис. Об этом свидетельствуют данные на парламентском сайте.
- Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
- Принятие Украины в Евросоюз (ЕС) станет неподъемным грузом для объединения и в конечном итоге приведет к его развалу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
- Нидерланды готовы помочь Украине на пути ее вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил премьер-министр Голландии Марк Рютте. Он рассказал, что провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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