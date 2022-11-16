Полицейские ликвидировали притон в Алматы

Секс-притон организованный предприимчивой 34-летней женщиной ликвидировали полицейские Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Алматы женщина приехала из Восточно-Казахстанской области. В ее салоне, позиционирующем себя как заведение оздоровительного массажа, работали 7 женщин-массажисток, в спектр услуг которых, как свидетельствуют оперативные данные, также входил интим.