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Полицейские ликвидировали притон в Алматы

Полицейские ликвидировали притон в Алматы Фото: polisia.kz
Секс-притон организованный предприимчивой 34-летней женщиной ликвидировали полицейские Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Алматы женщина приехала из Восточно-Казахстанской области. В ее салоне, позиционирующем себя как заведение оздоровительного массажа, работали 7 женщин-массажисток, в спектр услуг которых, как свидетельствуют оперативные данные, также входил интим.

Женщины доставлены в ДП, где их личности проверены на причастность к каким-либо противоправным действиям. Установлен и владелец особняка. За предоставление помещения заведомо для занятия проституцией он привлечен к ответственности. Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы Жанат Нургалиев

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