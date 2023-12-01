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Законодательство РК

Транссексуала из Таджикистана задержала полиция в секс-притоне в Атырау

Транссексуала задержала полиция в секс-притоне в Атырау Фото: pixabay
Притон для занятий проституцией выявила и ликвидировала полиция Атырау. Среди задержанных "секс-работников" оказались мужчина и транссексуал, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции 1 декабря, сотрудники УБОП ДП Атырауской области провели рейд и ликвидировали интим-салон, работавший в одной из саун Атырау.

По данным полиции, в притоне "трудились" восемь женщин из Казахстана (уроженки Шымкента, Алматы и Жамбылской области), а также мужчина, оказывавший интимные услуги девушкам через веб-сайт, и 26-летний транссексуал из Таджикистана, прибывший в РК в ноябре.

Задержание транссексуала

Фото: polisia.kz

В отношении администратора притона возбудили уголовное дело по ст. 309 УК РК. Задержанного таджикистанца-транссексуала выдворят из Казахстана, соответствующие документы передали в миграционную службу. Всех "сотрудников" притона поставили на учет.

Ранее стало известно, что в Шымкенте ликвидировали три притона для занятий проституцией.

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Никита Дробны
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